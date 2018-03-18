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Порядка 379 тысяч приморцев проголосовали за президента РФ
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Порядка 379 тысяч приморцев проголосовали за президента РФ 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
В полдень явка избирателей Приморского края вновь достигла рекордной отметки. На этот раз число желающих оставить свой голос за президента РФ превыло показатель 2012 года на 4,3% — 379 548 приморцев уже бросили биллютень в урну.
По словам заместителя председателя избирательной комиссии Приморского края Ларисы Орловой, избирательная кампания в регионе идет в штатном режиме.
«В избирательную комиссию Приморского края жалоб на какие-нибудь нарушения в рамках выборов президента РФ не поступало. Работает горячая линия, на которую постоянно звонят избиратели и чаще всего обращаются с проблемой не включения в списки избирателей по различным причинам. Дежурный оператов оперативно помогает приморцам разобраться с этими вопросами», — отметила Лариса Орлова.
Зампредседателя ИК отметила, что избрателю, столкнувшемуся с проблемой невключения в список, следует показать свою прописку в избирательном участке. Если же место жительства избирателя за пределами данного избирательного участка и человек заблаговременно не написал заявление о голосовании по месту пребыванию, избирательное право у гражданина аннулируется.
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