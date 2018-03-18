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В ЕАО переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России
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В ЕАО переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Экспресс-газета
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Переселенцы из Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.
Семейная пара приехала в Биробиджан почти 4 года назад, когда начался военный конфликт в Донбассе. С собой они привезли собаку, которую взяли и на выборы. Переселенцы дали старт работе участка под номером 101 в селе Птичник. Алексей и Анна Штепа первыми бросили бюллетени в урну для голосования на своем избирательном участке.
"Пришли голосовать практически тем же составом, как и прилетели сюда. Эта возможность — впервые отдать свой голос как полноценные российские граждане, можно сказать, символизирует начало новой, российской жизни", — говорит Алексей Штепа.
Его супруга рассказывает, что для них Биробиджан — город возможностей, здесь она смогла найти работу и родила сына.
В день выборов на участках в регионе проходит акция «Я выбираю ЕАО». Желающие принять участие делают снимки возле специального баннера и регистрируют их на сайте riabir.ru. Главный приз конкурса — квартира в Биробиджане.
Выборы в ЕАО стартовали в 01.00 мск.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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