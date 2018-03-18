Журналистские расследования за 12—18 марта

На днях президент России Владимир Путин принимал в Кремле председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщил источник в кремлевской администрации . В ходе беседы Александр Бастрыкин просил главу государства об отставке, но вместо этого Путин сообщил Бастрыкину о реформировании Следственного комитета после выборов президента и о возможности возглавить новое ведомство. Результатом реформы станет слияние следственных подразделений МВД ФСБ на базе СК. Органы дознания останутся в МВД, ФСБ и ФТС и продолжат осуществлять свои функции в рамках работы указанных ведомств. Изменения в органах следствия, по мнению ряда экспертов, скажется на расстановке сил в блоке правоохранительных органов и потребует усиления надзора со стороны Генеральной прокуратуры

Источник: ПАСМИ

«Приезжают большие люди сюда рыбачить». «Роснефть» строит на Енисее секретную VIP-резиденцию

Журналисты обнаружили, что «Роснефть» ведет большую стройку под Красноярском стоимостью свыше 9 млрд рублей. Называется она «Спортивно-оздоровительным комплексом». На самом деле на скалистом берегу Красноярского водохранилища строятся роскошный особняк площадью почти 3 тыс. кв. м с вертолетной площадкой и часовней.

Территорию уже охраняют четыре поста по 11 человек, а в дальнейшем она будет обнесена ограждением с противотаранным устройством. Но это еще не все: на 67 га запланирован загон для любимых главой «Роснефти» Игорем Сечиным маралов, а незапланированных рыбаков охранники на катерах жестко выдворяют из «территориальных вод», ссылаясь на то, что это частное владение и рыбачат тут только «большие люди».

Источник: МБХ-медиа

Шувалов : я богат и не стыжусь этого

На встрече Игоря Шувалова со студентами Северного Арктического федерального университета молодой человек подарил первому вице-премьеру символ борьбы с коррупцией — желтую резиновую уточку и спросил, не стыдно ли ему за незадекларированное имущество. В ответ Шувалов признался, что богат, не стыдится этого, и все его состояние легализовано.

Источник: Штаб Навального в Архангельске

На какие зарплаты живут Чубайс , Миллер и другие руководители госкомпаний

Список восьми самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских государственных корпораций: первое место среди них занял председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс с 1 млрд 62 млн рублей в год; последнее, восьмое досталось главе ВТБ Андрею Костину , который заработал 122 млн рублей.

Источник: Собеседник

Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

Вокруг главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого разгорается скандал — уже три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Но теперь депутату от ЛДПР , похоже, придется не только ответить на эти обвинения, но и раскрыть источники денег на приобретение дорогих лимузинов и аренду огромных земельных участков. В частности, в декларации Леонида Слуцкого за 2010 год указан автомобиль Bentley Continental Flying Spur стоимостью около 13 млн рублей, а в декларации за 2016 год появляется еще один Bentley, цена которого колеблется от 15 до 22 млн рублей. За свои проделки на дорогах Слуцкий за прошедшие немногим более полугода оплатил более 1 млн 400 тыс. рублей штрафов. Между тем годовой доход Слуцкого — 2 млн рублей.

Источник: ФБК ОМОН губернатора Воробьева , или мы идем на выборы?

Троицке, Жители сразу семи городов Подмосковья вышли на акции протеста против бессилия губернатора Андрея Воробьева, не могущего или не желающего справиться с проблемой мусорных свалок, отравляющих воздух и жизнь всего региона. Акции протеста, связанные с расширением полигонов ТБО и планами по строительству мусоросжигательных заводов вблизи жилых домов, прошли в Волоколамске , Клину, Балашихе Коломне , Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске . Горожане требовали отставки губернатора Московской области, а также закрытия мусорных полигонов рядом со своими домами. На эти требования Воробьев смог ответить лишь задержаниями и молчанием со стороны прикормленных СМИ.

Источник: ОкаFM

Инструкция для губернаторов: «Как зарабатывать миллиарды»

Эта инструкция — отличная схема для заработка каждому, кто в России смог получить должность губернатора. Уникальный механизм, отточенный до совершенства, позволяет вывести в офшоры миллиарды казенных рублей, при этом оставаясь на свободе и получая госнаграды за эффективное управление. Все что вам потребуется — это несколько лояльных энергетиков, «карманные» депутаты, пара юристов, арбитражных управляющих, и не забудьте периодически летать с прокурором на рыбалку. Ваша задача — сформировать систему выкачивания из казны средств, которая легко позволит за пять лет управления вывести из регионального бюджета в аффилированные коммерческие компании от 10 до 50 млрд рублей только в одной сфере ЖКХ.

Источник: ПАСМИ

Регионы-вампиры. Как дотационные субъекты федерации транжирят бюджет

Регионов-доноров, за счет которых существуют все остальные, в России осталось всего 12. Казалось бы, получатели помощи из федерального центра должны прикладывать максимум усилий для того, чтобы беречь бюджетные средства. Однако, как показало наше исследование, живущие на дотации регионы, напротив, являются антилидерами по экономии. Меньше всего по итогам 2017 года с помощью конкурсных процедур удалось снизить стоимость контрактов государственным заказчикам в Чечне . По итогам 8,5 тыс. торгов на общую сумму 22,8 млрд руб. в республике сбили цену лишь на 1,5%. Для сравнения: в Астраханской области этот показатель составляет 15,8%.

Источник: Собеседник

Кавказское гостеприимство для фискала

Мошеннические схемы проверок крупного бизнеса в регионах отрабатывают в ИФНС по СКФО, утверждают обратившиеся к журналистам сотрудники межрегиональной налоговой инспекции. По информации, которую они предоставили, в течение нескольких лет высокопоставленные чиновники из Северокавказского налогового управления наживаются на проверках. Причем делают это по единой, разработанной ими же схеме, которую практикуют в различных регионах Северного Кавказа. Не во всех, правда. Строгая иерархия разделяет регионы Кавказа на те, которые кормят налоговиков, и те, которые позволяют им получать нескончаемые потоки финансовых вливаний.

Миллиард — ничто, имидж — всё. Как Сбербанк спускает деньги акционеров

Крупнейший банк России тратит сотни миллионов рублей на закупки сомнительной эффективности. Условия закупок зачастую непрозрачны, а победителей выбирают по какому-то закрытому принципу. Возможно, что эти закупки ведутся не столько в интересах Сбербанка, а ради личной выгоды отдельных менеджеров. Журналисты подсчитали последние закупки, объявленные Сбербанком, найдя среди них множество странных и даже подозрительных лотов, которых объединяет одно общее свойство — расточительность. К тому же закупочные схемы, используемые крупнейшим банком России, непрозрачны и подвержены коррупционной составляющей.

Источник: Life

Судья потребовал от журналистов 2 млн рублей за статью о кумовстве

Замглавы Саратовского облсуда подал иск против журналистов с требованием опровержения информации, удаления статьи и взыскания морального ущерба. Причиной недовольства зампредседателя областного суда Виктора Журавлева стало журналистское расследование «Папы и стартапы». Речь в нем шла о местах работы детей и жен саратовских прокуроров и судей. В материале говорилось, что плохо бывает тому обществу, где «главным условием попадания на „золотые“ должности становится не талант и высокие профессиональные качества, а кумовство, семейственность и высокий социальный статус родителей».

Источник: ИА «Взгляд-инфо»

«Скорая помощь» для Решетникова?

Пермская компания «Феникс Менеджмент», которая занимается транспортными услугами для станций скорой медицинской помощи, в прошлом году увеличила свою выручку почти в три раза. Произошло это благодаря тому, что фирма сумела победить на объявленных правительством Пермского края торгах на право извоза медицинских бригад по экстренным вызовам. То есть, по номеру 03. Владелец «Феникса», бизнесмен Евгений Фридман объяснил такой финансовый успех тем, что его контора преобразовалась в холдинг. Но другие участники этого сегмента рынка (он называется медицинским аутсорсингом) посчитали, что проведенные торги были заранее для них невыгодными.

Источник: Документы и факты