Жители Дальнего Востока устроили флешмоб «голосуем первыми»

России идет голосование. Страна выбирает президента. Первыми свой выбор уже делают жители самых восточных регионов России. Активно голосует Дальний Восток. Избирательные участки раньше других были открыты на Камчатке и Чукотке. Граждане идут голосовать, несмотря на 30-градусный мороз и сильный ветер. Многие пришли на выборы впервые. Для них и тех, кто привел с собой детей, организаторы приготовили подарки, сообщает ТАСС

«Когда мы разрезали ленточку, когда зажглись плазмы, экраны, и мы увидели наших соотечественников, наших дорогих россиян на Камчатке — далеко-далеко. Нас разделяют 11 часовых поясов, но сердце забилось. Посмотрите, какие очереди. Люди пришли голосовать. Это все живые нити. Ощущение, что мы единая страна, нас связывает, объединяет, вызывает чувство гордости», — заявила Элла Памфилова

Жители восточных регионов в Интернете устроили флешмоб. В сеть пользователи выкладывают фотографии с хештегом «голосуем первыми», сделанные на избирательных участках. Там специально организовали фотозоны. Автор лучшего снимка получит приз — новый телефон.

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