Жители Дальнего Востока устроили флешмоб «голосуем первыми» 

В России идет голосование. Страна выбирает президента. Первыми свой выбор уже делают жители самых восточных регионов России. Активно голосует Дальний Восток. Избирательные участки раньше других были открыты на Камчатке и Чукотке. Граждане идут голосовать, несмотря на 30-градусный мороз и сильный ветер. Многие пришли на выборы впервые. Для них и тех, кто привел с собой детей, организаторы приготовили подарки, сообщает ТАСС.
«Когда мы разрезали ленточку, когда зажглись плазмы, экраны, и мы увидели наших соотечественников, наших дорогих россиян на Камчатке — далеко-далеко. Нас разделяют 11 часовых поясов, но сердце забилось. Посмотрите, какие очереди. Люди пришли голосовать. Это все живые нити. Ощущение, что мы единая страна, нас связывает, объединяет, вызывает чувство гордости», — заявила Элла Памфилова.
Жители восточных регионов в Интернете устроили флешмоб. В сеть пользователи выкладывают фотографии с хештегом «голосуем первыми», сделанные на избирательных участках. Там специально организовали фотозоны. Автор лучшего снимка получит приз — новый телефон.
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