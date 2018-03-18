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Памфилова: очереди на выборах вызывают чувство гордости
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Памфилова: очереди на выборах вызывают чувство гордости 

Мир24 8 часов назад
Фото: Мир24
О голосовании на Камчатке на открытии информационного центра ЦИК говорила его глава Элла Памфилова, передает «МИР 24».
«Когда мы разрезали ленточку, когда зажглись плазмы, экраны, и мы увидели наших соотечественников, наших дорогих россиян на Камчатке — далеко-далеко. Нас разделяют 11 часовых поясов, но сердце забилось. Посмотрите, какие очереди. Люди пришли голосовать. Это все живые нити. Ощущение, что мы единая страна, нас связывает, объединяет, вызывает чувство гордости», — заявила Элла Памфилова.
Напомним, в России уже началось голосование на выборах президента. Избирательные участки открылись на Сахалине и Магадане, Камчатке и Чукотке. Все данные о ходе голосования стекаются в информационный центр ЦИК.
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