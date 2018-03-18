Памфилова: очереди на выборах вызывают чувство гордости

О голосовании на Камчатке на открытии информационного центра ЦИК говорила его глава Элла Памфилова , передает «МИР 24».

«Когда мы разрезали ленточку, когда зажглись плазмы, экраны, и мы увидели наших соотечественников, наших дорогих россиян на Камчатке — далеко-далеко. Нас разделяют 11 часовых поясов, но сердце забилось. Посмотрите, какие очереди. Люди пришли голосовать. Это все живые нити. Ощущение, что мы единая страна, нас связывает, объединяет, вызывает чувство гордости», — заявила Элла Памфилова.

Напомним, в России уже началось голосование на выборах президента. Избирательные участки открылись на Сахалине и Магадане , Камчатке и Чукотке. Все данные о ходе голосования стекаются в информационный центр ЦИК.

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