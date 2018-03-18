Александр Ролик: «Мы участвуем в выборах, чтобы вместе идти вперед»

Александр Ролик отметил важность выбора, который сегодня «должен сделать каждый житель Приморского края, чтобы идти вместе с выбранным президентом вперед». Свой выбор спикер ЗС ПК сделал в 56-й школе города Владивостока.

«Вместе со мной на избирательный участок пришли мои дети, которые участвовали в опросе общественного мнения, — отметил Александр Ролик. — Они высказались за сохранение электронных дневников в школе и перенос окончания летних каникул на середину сентября».