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Александр Ролик: «Мы участвуем в выборах, чтобы вместе идти вперед»
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Александр Ролик: «Мы участвуем в выборах, чтобы вместе идти вперед» 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик рассказал журналистам о том, каким образом проголосовал на избирательном участке в Первореченском районе Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Александр Ролик отметил важность выбора, который сегодня «должен сделать каждый житель Приморского края, чтобы идти вместе с выбранным президентом вперед». Свой выбор спикер ЗС ПК сделал в 56-й школе города Владивостока.
«Вместе со мной на избирательный участок пришли мои дети, которые участвовали в опросе общественного мнения, — отметил Александр Ролик. — Они высказались за сохранение электронных дневников в школе и перенос окончания летних каникул на середину сентября».
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