Егор Крид подозревает всех участниц «Холостяка» во лжи и лицемерии 

Дарья Клюкина Ульяна Пылаева Амелия Фомина Анастасия Смирнова В новом выпуске шоу Егора Крида ждало еще больше сюрпризов. Завоевывать сердце холостяка девушки прилетели в Барселону. И первая же встреча с Егором не заладилась. Участницы несколько часов ждали артиста, в итоге замерзли, и у каждой испортилось настроение. Поэтому когда Крид вернулся, разумеется, ни о каком позитиве речи не было. Девушки даже не пытались скрыть свой негатив и обрушили его на холостяка. В итоге у Егора стали появляться сомнения относительного проекта. Но это было только начало. На первое свидание Егор пригласил Дарью Клюкину. По его словам, она — единственная, с кем бы ему хотелось провести время. Дело в том, что на свидание Крид пришел не в лучшем настроении. Накануне он узнал, что от болезни скончалась девочка, мечтой которой была встреча с ним. К счастью, Егор успел осуществить ее желание. Даша разделила с холостяком его горечь от кончины девочки. Пара покаталась на машине и вместе встретила рассвет на смотровой площадке Барселоны. Вернувшись со свидания с Дашей, Егора ждала церемония роз. Но перед ней он решил развеять свои сомнения и поговорить с давней подругой Настей Смирновой. На тет-а-тете Крид спросил девушку, кто из участниц его обманывает. По словам Смирновой, все врут и лицемерят и играют определенные роли. В итоге после этого разговора у Егора закралось еще больше сомнений относительно каждой участницы. В итоге после церемонии роз шоу покинули три девушки: секс-коуч Елена Рыдкина, которая заявила Егору, что у нее есть мужчина, с которым она в любой момент может заняться сексом. А также проект покинули Ульяна Пылаева и Амелия Фомина, которых Крид обвинил в излишнем негативе в свой адрес. Похоже, все самое горячее нас ждет впереди. А за кого болеешь ты на этом шоу? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, ТНТ