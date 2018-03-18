В Якутии началось голосование

УИК номер 392 расположена в здании Арктического колледжа народов Севера в микрорайоне Зелёный Мыс.

Традиционно в первый час голосования сюда приходят выполнить свой гражданский долг люди, которые в этот воскресный день работают, и пенсионеры.

Первыми на избирательный участок пришли пенсионер Алевтина Кубрякова, работник Черской средней школы Елена Зотова , пенсионер Владислав Цалко, Владислав Носов. Алевтина Кубрякова давно определилась с выбором. Говорит, она голосует за здоровье, за медицину.

Владислав Цалко: «Я уезжаю на участок, но первым делом пришел сюда поскольку считаю это не только гражданским долгом, но и обязанностью», — сказал он.

Также среди первых голосовавших блогер Олег Адамович.

Очередь на выборном участке была такая, что смог проголосовать только через 45 мин с момента начала выборов в Анадыре . pic.twitter.com/W2DtYnpNun

— Oleg Adamovich (@AdamovichOlegKP) March 17, 2018