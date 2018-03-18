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В Якутии началось голосование
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В Якутии началось голосование 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
УИК номер 392 расположена в здании Арктического колледжа народов Севера в микрорайоне Зелёный Мыс.
Традиционно в первый час голосования сюда приходят выполнить свой гражданский долг люди, которые в этот воскресный день работают, и пенсионеры.
Первыми на избирательный участок пришли пенсионер Алевтина Кубрякова, работник Черской средней школы Елена Зотова, пенсионер Владислав Цалко, Владислав Носов. Алевтина Кубрякова давно определилась с выбором. Говорит, она голосует за здоровье, за медицину.
Владислав Цалко: «Я уезжаю на участок, но первым делом пришел сюда поскольку считаю это не только гражданским долгом, но и обязанностью», — сказал он.
Также среди первых голосовавших блогер Олег Адамович.
Очередь на выборном участке была такая, что смог проголосовать только через 45 мин с момента начала выборов в Анадыре. pic.twitter.com/W2DtYnpNun
— Oleg Adamovich (@AdamovichOlegKP) March 17, 2018
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