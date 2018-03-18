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Избирательные участки открылись на всей территории Якутии
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Избирательные участки открылись на всей территории Якутии 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
На всей территории Якутии, которая располагается в зоне трех часовых поясов, открылись избирательные участки.
Первыми проголосовать на выборах Президента России смогли жители северо-восточных Нижнеколымского, Алаиховского, Среднеколымского, Абыйского, Верхнеколымского и Момского улусов. В этих районах разница по времени с Якутском составляет два часа.
Затем на избирательные участки пришли жители Усть-Янского, Верхоянского и Оймяконского районов.
А еще через час, в 02.00 по московскому времени избирательные участки открылись в Якутске и всех остальных улусах.
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