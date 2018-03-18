Избирательные участки открылись на всей территории Якутии

На всей территории Якутии , которая располагается в зоне трех часовых поясов, открылись избирательные участки.

Первыми проголосовать на выборах Президента России смогли жители северо-восточных Нижнеколымского, Алаиховского, Среднеколымского, Абыйского, Верхнеколымского и Момского улусов. В этих районах разница по времени с Якутском составляет два часа.

Затем на избирательные участки пришли жители Усть-Янского, Верхоянского и Оймяконского районов.

А еще через час, в 02.00 по московскому времени избирательные участки открылись в Якутске и всех остальных улусах.