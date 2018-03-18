Патриарх Кирилл и другие российские духовные лидеры проголосуют на выборах

МОСКВА , 18 мар — РИА Новости . Духовные лидеры традиционных религий России в воскресенье примут участие в выборах президента РФ и призывают граждан страны также «быть активными».

"Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны", — сказал патриарх.

В РПЦ при этом подчеркивают, что Церковь имеет паству, которая придерживается разных политических взглядов, и люди будут по-разному голосовать. «Церковь никогда не определяет своей политической позиции, которая могла бы быть растолкована как поддержка или не поддержка той или иной политической силы», — отмечает патриарх Кирилл.

Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин также призвал единоверцев «выбрать правильный ориентир», «обязательно идти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг». «Во имя мира и стабильности не стоит пренебрегать своим выбором, если он представлен… Мы хотим видеть Россию с мощной экономикой и сильным политическим влиянием во всем мире. Поэтому призываю вас быть активными гражданами, способными самим влиять на выбор власти», — отметил муфтий.

Главный раввин России Берл Лазар, как сообщила его пресс-служба, будет голосовать в Марьиной роще. Позиция еврейской общины, как пояснил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода , заключается в том, что каждый гражданин России, независимо от национальности и вероисповедания, обязан пойти на выборы и повлиять на судьбу страны.

"Каждый голос сможет стать кирпичиком в строительстве будущего России и созидании важных составляющих нашей жизни — гармонизации межнациональных отношений, распространении в нашем обществе вечных нравственных ценностей, сохранении и передачи будущим поколениям богатого культурного и духовного наследия России и многого другого", — сказал Борода.

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