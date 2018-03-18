Мосгоризбирком напомнил о недопустимости принудительного голосования в больницах

Как сообщили в пресс-службе депздрава столицы, в случае обнаружения подобных фактов виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее в СМИ появились сообщения о принуждении пациенток родильных домов Москвы к голосованию на закрытых избирательных участках. «Все руководители подведомственных Департаменту здравоохранения стационаров имели и имеют четкие распоряжения и указания о недопустимости таких действий», — говорится в сообщении.

Принуждение сотрудников и находящихся в стационаре пациентов к голосованию является противоправным и недопустимым. «Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе.