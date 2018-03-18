Ещё
Мосгоризбирком напомнил о недопустимости принудительного голосования в больницах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгоризбирком напомнил о недопустимости принудительного голосования в больницах 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили в пресс-службе депздрава столицы, в случае обнаружения подобных фактов виновных сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее в СМИ появились сообщения о принуждении пациенток родильных домов Москвы к голосованию на закрытых избирательных участках. «Все руководители подведомственных Департаменту здравоохранения стационаров имели и имеют четкие распоряжения и указания о недопустимости таких действий», — говорится в сообщении.
Принуждение сотрудников и находящихся в стационаре пациентов к голосованию является противоправным и недопустимым. «Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Самое важное – законность, прозрачность и легитимность выборов» В Тюменской области заработало более тысячи избирательных участков Губернатор Забайкалья проголосовала на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»200
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию14
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман166
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам250
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение