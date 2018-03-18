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Кто родился 18 марта
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Кто родился 18 марта 

Парламентская газета 8 часов назад
Наталья Владимировна Поклонская, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Работала в органах прокуратуры Украины. После событий «евромайдана», в феврале 2014 года, Наталья Поклонская подала рапорт об отставке. В мае того же года указом Президента РФ была назначена прокурором Республики Крым.
А ещё в этот день родились:
Игорь Дмитриевич Лиханов (65 лет), председатель Законодательного Собрания Забайкальского края. Избирался депутатом Читинской областной Думы, Законодательного Собрания Забайкальского края. Возглавлял парламентский комитет по социальной политике. С 13 апреля 2016 года является председателем Законодательного Собрания Забайкальского края.
Патрис Эмери Тровоада (56 лет), премьер-министр Сан-Томе и Принсипи. Возглавляет партию «Независимое демократическое действие», которую основал его отец, президент страны Мигель Тровоада (1991-2001). Занимал пост министра иностранных дел, в 2008 году и 2010-2012 годах возглавлял правительство страны. В 2014 году был вновь избран премьер-министром Сан-Томе и Принсипи.
Джимми Моралес (49 лет), президент Республики Гватемала. Известный в Гватемале актёр, сценарист и кинорежиссёр. В 2013 году был избран генеральным секретарем консервативно-националистической партии «ФНК-Насьон». В 2015 году Джимми Моралес одержал победу на президентских выборах.
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