Кто родился 18 марта

А ещё в этот день родились:

Игорь Дмитриевич Лиханов (65 лет), председатель Законодательного Собрания Забайкальского края . Избирался депутатом Читинской областной Думы, Законодательного Собрания Забайкальского края. Возглавлял парламентский комитет по социальной политике. С 13 апреля 2016 года является председателем Законодательного Собрания Забайкальского края.

Патрис Эмери Тровоада (56 лет), премьер-министр Сан-Томе и Принсипи . Возглавляет партию «Независимое демократическое действие», которую основал его отец, президент страны Мигель Тровоада (1991-2001). Занимал пост министра иностранных дел, в 2008 году и 2010-2012 годах возглавлял правительство страны. В 2014 году был вновь избран премьер-министром Сан-Томе и Принсипи.