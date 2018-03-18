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Россия и Гондурас определили приоритеты в двусторонних отношениях
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Россия и Гондурас определили приоритеты в двусторонних отношениях 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Закон о ратификации Договора об основах отношений между Россией и Гондурасом вступил в силу 18 марта.
Документ, подписанный в Тегусигальпе 28 февраля 2017 года, призван способствовать развитию сотрудничества между странами в различных областях, которые представляют для них взаимный интерес. В частности, стороны будут стремиться к приоритетному развитию отношений в таких сферах, как энергетика, транспорт, разработка нефтяных, лесных и других природных ресурсов.
Кроме того, Россия и Гондурас договорились взаимодействовать в борьбе с новыми вызовами и угрозами международной безопасности, в том числе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью. Москва и Тегусигальпа, как говорится в договоре, будут выстраивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава ООН, принципов суверенного равенства государств, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе других общепризнанных принципов и норм международного права.
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