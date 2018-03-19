В Москве отрицают производство и хранение в России вещества «Новичок»

«Всё химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено в 2017 году Организацией по запрещению химического оружия . Предъявлять, как от нас того требует ЕС , абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ „Новичок“ в России не производится и не хранится», — заявили на Смоленской площади. Там посоветовали европейским чиновникам посетить «правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от города Солсбери». Ранее Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, предположительно, разработали во времена Советского Союза.