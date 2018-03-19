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В Москве отрицают производство и хранение в России вещества «Новичок»
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В Москве отрицают производство и хранение в России вещества «Новичок» 

Говорит Москва 4 часа назад
«Всё химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено в 2017 году Организацией по запрещению химического оружия. Предъявлять, как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ „Новичок“ в России не производится и не хранится», — заявили на Смоленской площади.
Там посоветовали европейским чиновникам посетить «правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от города Солсбери».
Ранее Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, предположительно, разработали во времена Советского Союза.
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