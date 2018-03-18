МВД запретили без суда аннулировать выданные юрлицам лицензии на оружие

Из закона «Об оружии» исключены положения, позволяющие органам внутренних дел во внесудебном порядке аннулировать выданные юридическим лицам лицензии или разрешения на хранение и использование оружие и патронов к нему. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.

Теперь в случае выявления нарушений условий сохранности, учёта и безопасности хранения оружия юрлица будут лишены разрешительных документов только по решению суда. При этом сотрудники МВД смогут в административном порядке аннулировать лицензии, выданные организациям, если те потеряли право на приобретение и хранение оружия.

Одновременно с этим законом скорректирована норма, по которой внесудебный порядок аннулирования документов при выявлении нарушений распространяется только на граждан России

Закон был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда, вынесенного в связи с жалобой негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-технический центр „Кольчуга“.