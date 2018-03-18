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МВД запретили без суда аннулировать выданные юрлицам лицензии на оружие
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МВД запретили без суда аннулировать выданные юрлицам лицензии на оружие 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Из закона «Об оружии» исключены положения, позволяющие органам внутренних дел во внесудебном порядке аннулировать выданные юридическим лицам лицензии или разрешения на хранение и использование оружие и патронов к нему. Соответствующий закон вступил в силу 18 марта.
Теперь в случае выявления нарушений условий сохранности, учёта и безопасности хранения оружия юрлица будут лишены разрешительных документов только по решению суда. При этом сотрудники МВД смогут в административном порядке аннулировать лицензии, выданные организациям, если те потеряли право на приобретение и хранение оружия.
Одновременно с этим законом скорректирована норма, по которой внесудебный порядок аннулирования документов при выявлении нарушений распространяется только на граждан России.
Закон был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда, вынесенного в связи с жалобой негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-технический центр „Кольчуга“.
Документ принят Госдумой 22 февраля, одобрен Совфедом 28 февраля и подписан президентом России 7 марта.
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