Объём региональных субвенций на оплату ЖКХ для ветеранов и инвалидов пересчитают 

С 18 марта в России вступил в силу закон, изменяющий порядок предоставления регионам субвенций на социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Нововведения коснутся ветеранов, инвалидов, а также лиц, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Согласно поправкам, объём субвенций, выделяемых регионам для оплаты жилищно-коммунальных услуг, предназначенных для них, будет рассчитываться исходя из данных Росстата о стоимости таких услуг в конкретном субъекте Федерации в расчёте на один квадратный метр площади жилья за отчётный год. Ранее объём выплат определялся на основе этого же показателя за один месяц.
«Данные изменения направлены на оптимизацию расчёта размера указанных субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура», — отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, автором которого стало Правительство.