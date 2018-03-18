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Где и как проголосовать на выборах президента России
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Где и как проголосовать на выборах президента России 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
Выборы президента РФ проходят 18 марта 2018 года. Голосование продлится до 20:00, последние участки в стране закроются в 21:00 (по мск), в это время закончат голосовать жители Калининградской области. После закрытия участков начнется подсчет голосов членами участковых избирательных комиссий.
Где голосовать
Прийти на избирательный участок можно с 08:00 до 20:00. Просмотреть весь список можно через портал Госуслуг или на сайте Центральной избирательной комиссии.
В аэропорту
Те, кого голосование застанет в аэропорту смогут проголосовать и во время ожидания своего рейса. Избирательные участки в международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, будут работать дольше обычных. Они откроются в 6:00 и закроются в 20:00.
Для пожилых и маломобильных
К тем, кто заранее подал заявление в свою территориальную избирательную комиссию, представители избиркома приедут сами. Для незрячих и слабовидящих подготовлены специальные бюллетени со шрифтом Брайля.
Больницы и СИЗО
Те, кто находятся в больницах или даже СИЗО тоже смогут проголосовать: там откроются собственные избирательные участки.
Без регистрации
Проголосовать смогут даже те, у кого на территории России вовсе нет регистрации: для них будет работать участок на Казанском вокзале.
Что взять с собой на голосование Вряд ли вы не помните, но все же лишним не будет. Когда будете выходить из дома, не забудьте паспорт гражданина РФ. Подойдет и временное удостоверение личности, если паспорт вы — увы — потеряли или он находится в процессе замены по иной причине.
За границей Вы из тех счастливчиков, что решили съездить в отпуск в середине марта или вы за границей не отдыхаете, а работаете? Не переживайте: про вас не забыли. 18 марта за рубежом откроют свыше 400 участков, на которых смогут проголосовать россияне, состоящие на консульском учете. Как правило, такие участки находятся в дипломатических учреждениях, а проголосовать можно по заграничному, служебному или дипломатическому паспорту.
Для голосующих впервые Если вы из тех, чье время настало, и выборы-2018 — первые в жизни, то вам прямо-таки повезло, и мы вам тихо завидуем. И вот почему: тем, кто 18 марта впервые проголосует, подарят приглашения на концерты, которые пройдут в «Олимпийском» 22, 23 и 24 марта.
Молодым избирателям прямо на участках раздадут флаеры, которые нужно будет зарегистрировать на сайте и выбрать одну из трех дат. Свое участие подтвердили больше 20 артистов, в том числе Егор Крид, Дима Билан, Нюша, группа «Пицца», Полина Гагарина, Елена Темникова, Тимати и многие другие. Полный список доступен на сайте http://golosa2018.ru/.
Москва24: последние новости
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