Район тьмы

Каждый год в третьи выходные марта свой профессиональный праздник отмечают российские работники сфер бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Грех не вспомнить тот любопытный аспект деятельности отечественных коммунальщиков, отдельные произведения которого в народе уже окрестили ЖКХ-артом.

«Дом» собрал самые яркие образцы этого направления из российского Instagram. И понял: смотреть бесконечно можно на три вещи: на огонь, на работу другого человека, и на российский ЖКХ-арт.

Мягкие игрушки — постоянные герои ЖКХ-инсталляций. Вот, для начала, один из умеренных и даже консервативных вариантов. Где-то во дворах Нижнего Новгорода.

Публикация от Земляк в иллюминаторе (@zemlyak_v_)

16 Мар 2018 в 1:00 PDT Как вам парочка? «Пятница давно завершилась, а эти ребята так и не вышли из просветленного состояния», — пишет автор снимка. «Так вот что такое „креативная внешность“», — вторят ей в комментариях.

Публикация от Katerina 💁🏼 (@erojoe)

11 Ноя 2017 в 9:48 PST «Еще секунда, и это творение умельцев из ЖКХ-индустрии вопьется тебе прямо в душонку», — так увидела этот элемент благоустройства жительница Петербурга . А и правда, от такой Красной Шапочки сразу хочется оказаться как можно дальше.

Публикация от Asya Nedlina (@asya.nedlina)

13 Мар 2018 в 7:58 PDT Ребята, похоже, тоже увидели что-то страшное. Возможно, это произошло не без участия неких веществ.

Публикация от Eugene Krakatau (@ezhik_bayanist)

30 Сен 2017 в 1:09 PDT Какая сдержанная гамма, какое благородство… Коммунальщики Великого Новгорода знают толк в роскоши.

Публикация от Alexandr Kirillov (@novgoroddarkside)

3 Ноя 2017 в 6:08 PDT Любопытный подход к благоустройству. Должно быть, гости в этот подъезд лишний раз не заходят.

3 Мар 2018 в 8:27 PST Пример мимимишного ЖКХ-арта. Есть подозрение, что инсталляция выполнена самими жильцами — фиолетовый акцент явно объединяет балкон одной из квартир и кусочек палисадника, в который он выходит.

Публикация от Irina KuzmenkØ (@uykka)

1 Ноя 2017 в 6:40 PDT Родина слонов, что вы хотите…

Публикация от Asbearn (@asbearn)

8 Мар 2018 в 8:20 PST Суровый витебский арт. Раз увидишь — не забудешь!

Публикация от Polina Shcherbinina (@po_shch)

8 Янв 2018 в 7:17 PST Вот она, эталонная, развесистая, беспримесная ЖКХ-хтонь. Вполне можно использовать при съемках российской адаптации «Настоящего детектива».

Публикация от Svetlana Popova (@neuzheli)

5 Дек 2017 в 5:53 PST «Неотвратимо наступают выходные!», — комментирует снимок его автор. Ок. Главное — постараемся не задумываться, почему у девочки всего по четыре пальчика на руках…

Публикация от Александр Шатлов (@shatlov_av)

17 Ноя 2017 в 5:05 PST Крокодил. Просто крокодил. Какие еще вопросы?

Публикация от Alexandr Kirillov (@novgoroddarkside)

11 Ноя 2017 в 1:21 PST Еще один объект из Великого Новгорода. Трогательная уходящая натура.

Публикация от Alexandr Kirillov (@novgoroddarkside)

8 Ноя 2017 в 12:19 PST Приезжайте к нам в Старую Руссу!

Публикация от Alexandr Kirillov (@novgoroddarkside)

5 Ноя 2017 в 6:26 PST «У нас было 133 пробки от пластиковых бутылок, автомобильная шина, несколько коробок гуаши, моток елочной мишуры и пара детских игрушек… мы ехали презентовать проект благоустройства двора».

Публикация от Daniel Zorin (@danielzorin)

8 Мар 2018 в 11:59 PST Пожелаем труженикам коммунальной сферы успехов, благополучия и бесконечного вдохновения!

Публикация от n888k (@n888k_com)

6 Янв 2018 в 3:22 PST