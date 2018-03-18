В нынешней конфронтации с Россией ставки Великобритании очень высоки

Выступление г-жи Мэй указывает нам на то, насколько сложно западным демократиям было выстраивать отношения с Москвой , начиная с Большевистской революции 1917 года. Очередным примером этого стало покушение с применением отравляющего вещества, которое произошло в английском городе Солсбери и в котором Великобритания обвиняет российское государство . Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию редкого вещества нервнопаралитического действия, разработанного еще в Советском Союзе. С точки зрения Соединенного Королевства, такое покушение требует ответных мер.

Россия, которая отрицает свою причастность к покушению в Солсбери, высмеяла ответные шаги Великобритании, что было вполне предсказуемым. Однако правительство г-жи Мэй тщательно откалибровало свой ответ. Он сводится к сигналу о том, что Лондон ограничит ущерб для российско-британских отношений, если Москва сделает то же самое. Действительно, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые предположительно занимаются шпионской деятельностью. Кремль, несомненно, ответит на это. Но после этого правительство Великобритании, возможно, последует совету сэра Брайана Картледжа (Bryan Cartledge), бывшего британского посла в Москву. Призывая положить конец взаимным высылкам дипломатов в 1985 году, он сказал своему руководству в Лондоне: «Никогда не вступайте в грязные разборки с негодяем — он обладает важным естественным преимуществом».

Другие составляющие ответной реакции Соединенного Королевства, такие как отмена визита министра иностранных дел России в Лондон и отмена поездки членов королевской семьи на Чемпионат мира по футболу 2018, выглядят довольно бессмысленными. Такие меры, которые действительно могут задеть Москву за живое, — к примеру, запрет на торговлю российскими акциями и облигациями на Лондонской бирже или адресные санкции против г-на Путина и представителей его ближайшего окружения — блещут своим отсутствием.

Британцы спланировали свои ответные шаги с прицелом на то, что отношения между Москвой и Лондоном — и в целом между Москвой и Западом — могут со временем измениться. Если атмосфера продолжит ухудшаться, британцы или же Запад в целом введут более жесткие санкции. Однако никто, включая Соединенное Королевство, по всей видимости, не рассматривает всерьез возможность полного прекращения контактов с Москвой.

У такой стратегии есть ряд объяснений, которые применимы к Западу в целом, а есть специфические доводы, которыми руководствуется Соединенное Королевство. Общим является то, что Россия — это неотъемлемый фактор в международной политике. Она является постоянным членом Совбеза ООН и одной из двух крупнейших мировых ядерных держав. За последние 100 лет Москва успела побыть и противником, и партнером. С 1941 по 1945 год она была важнейшим союзником Великобритании и США.

Все это делает те или иные отношения с Москвой неизбежными. Однако характер этих отношений тесно связан с внутрироссийской обстановкой: сначала автократический жестокий режим сменился на относительно либеральный и открытый, а затем маятник снова качнулся в обратную сторону. Западные страны никак не могут повлиять на этот цикл перемен.

Опасность возникает, когда Россия начинает нарушать международное право и другие нормы. Указывая на иракскую военную кампанию во главе с США и другие эпизоды самоуправства Запада, Кремль отвергает эту критику, называя ее проявлением лицемерия. Тем не менее, западные правительства усматривают тенденцию «агрессии» при г-не Путине, проявившуюся в войне с Грузией 2008 года, аннексии Крыма в 2014 году, кибератаке на немецкий парламент в 2015 году и вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. И этот список далеко не полный.

С точки зрения г-жи Мэй, покушение в Солсбери — это дерзкий акт агрессии, потому что оно произошло на территории Великобритании и поставило под угрозу британских граждан. Защита безопасности людей и национальная оборона всегда были приоритетами правительства, но они приобретают дополнительную значимость в контексте Брекзита. Консервативное правительство выводит Соединенное Королевство из Евросоюза под лозунгом о возвращении контроля над внутренними делами страны. Но, если этот лозунг действительно имеет какое-то значение, он должен подразумевать эффективный контроль над национальной безопасностью.

Более того, г-н Скрипаль приехал в Великобританию в 2010 году в рамках обмена шпионами. Неписанное правило подобных сделок гласит, что после обмена шпионам ничто не должно угрожать. Тем не менее, все больше признаков указывает на то, что в России при г-не Путине предатели навсегда остаются предателями и превращаются в законных жертв государственного возмездия. Одним из примеров стало отравление бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко , которое произошло в Лондоне в 2006 году. Советские власти тоже нередко убивали своих противников на территории других государств. Спустя 19 лет после смерти Льва Троцкого Мексике в 1940 году, в Западной Германии агент КГБ, вооруженный специальным устройством, заряженным цианидом, убил Степана Бандеру , украинского лидера ультранационалистов.

Год назад комитет по международным делам Палаты Общин предупредил о том, что, будучи главным сторонником санкций ЕС против Москвы, введенных в связи с ее действиями на Украине , «Соединенное Королевство рискует оказаться в изоляции, поддерживая такую политику по отношению к России, которая терпит неудачу». Теперь г-жа Мэй оказалась втянутой в конфронтацию, ставки в которой еще выше, потому что она совпала по времени с попытками Соединенного Королевства пересмотреть свое место в мире.

Ее правительство утверждает, что выход Великобритании из Евросоюза ничего не изменит в системе западного альянса и основанном на нормах международном порядке, который во многом способствовал укреплению безопасности и процветанию Соединенного Королевства с 1945 года. Та степень поддержки, которую союзники Соединенного Королевства окажут Лондону, позволит проверить это утверждение.