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В Аргентине проголосовали служащие ВМФ России
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В Аргентине проголосовали служащие ВМФ России 

Мир24 9 часов назад
Фото: Мир24
Досрочно свой выбор сделали служащие военно-морских сил России, которые находятся в территориальных водах Аргентины, сообщает «МИР 24».
Моряки, участвующие в поисках пропавшей подлодки, посетили организованный в «Русском доме» города Мар-дель-Плата участок. Здесь выездное голосование проходило впервые.
«Голосуют как проживающие здесь граждане, так и группа специалистов ВМФ, которые несколько месяцев участвуют в поисках пропавшей подводной лодки», — отметил заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин.
По словам хозяйки «Русского дома» Анны Строгановой, самое главное, что они пришли проголосовать за своего президента, которого они избирают. «Конечно, наши соотечественники приготовили небольшой стол с национальными блюдами. И они сами говорили, что чувствовали себя как в России», — подчеркнула она.
А вот специалисты на борту российского океанографического судна «Янтарь», которое также ищет подлодку, свой выбор сделали не на суше. Корабль находится в зоне поисков, голосовали моряки на борту. 18 марта все россияне, находящиеся в Аргентине, смогут прийти на участок в посольство России в Буэнос-Айресе и выбрать своего президента.
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