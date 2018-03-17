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Глава Ростелекома сообщил о возросшей активности хакеров накануне выборов
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Глава Ростелекома сообщил о возросшей активности хакеров накануне выборов 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Активность хакеров накануне выборов президента России возросла, в частности был атакован сайт Роскомнадзора, сообщил в субботу вечером глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
"К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность недоброжелателей. Идут атаки на самые разные сайты. И вот сегодня атаковали сайт "Ленты.ру", атаковали сайт Роскомнадзора", — сказал Осеевский на торжественном мероприятии ЦИК, посвященном началу голосования на президентских выборах.
"Мы уверены, что завтра все будет отлично, и все мы сможем наблюдать, как россияне проголосуют на выборах президента", — добавил он.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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