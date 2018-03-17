Глава Ростелекома сообщил о возросшей активности хакеров накануне выборов

"К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность недоброжелателей. Идут атаки на самые разные сайты. И вот сегодня атаковали сайт "Ленты.ру" , атаковали сайт Роскомнадзора", — сказал Осеевский на торжественном мероприятии ЦИК , посвященном началу голосования на президентских выборах.

"Мы уверены, что завтра все будет отлично, и все мы сможем наблюдать, как россияне проголосуют на выборах президента", — добавил он.

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