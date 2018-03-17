Ирина Лан на обложке мартовского номера Dessert Report

Вышел новый номер журнала Dessert Report март-апрель 2018. На обложке общественный деятель — Ирина Лан. Тема номера: Champions of Esthetics, что отожествляет собой индустрию спорта и красоты.

Так в новом номере много эксклюзивного материала:

Интервью с основательницей и владелицей сети лабораторий красоты «Сан и Сити» Юлианной Винер;Ведущим врачом косметологом спа комплекса Barvikha Hotel & Spa Светланой Шишковой, к слову ее называют серым кардиналом столичной косметологии;Пластическим хирургом Рустам Заде Аделей Зауровной, которая делает невероятные чудеса и с лицами звезд российского шоу бизнеса, достаточно прошептать о ней сарафанному радио, сразу станет все понятно — Аделя работает в клинике Лантан;Также в номере невероятно позитивное интервью с Марией Фроловой — основательницей Медицинского Центра «Можайка 10». Да, да — это именно та многодетная леди, которая пропагандирует ЗОЖ и регулярно ведет прямой эфир из Wellness клуба Pride на Рублевке.

Кстати в сентябре 2018 года Dessert Report отпразднует свое трехлетие, а пока он не перестает нас радовать самыми актуальными темами. Так многих интересует вопрос криптовалюты, по этому направлению издание обращается к техническому директору компании Midex — Евгению Казначееву, который рассказывает читателям о новых токенах. Продолжая дискуссию известный аналитик в мире криптовалюты Валерия Больших дополняет направление детальным обзором про биткоин и эфириум.

Ну что, у вас рождается спортивный интерес?! — отлично. Тогда идем дальше. Колумнист журнала Наталья Вагапова в своей постоянной колонке повествует об Олимпийской Мечте, ведь кому, как не Наталье говорить о победах, именно она является матерью легендарной тридцати пяти кратной чемпионки Марии Мазур, которая в свои 9 лет завоевывает лучшие ледовые арены мира.

Продолжая тему колумнистов эксперт в области китайской метафизики — Елена Комбс раскрывает детали Моды на Рэйки — систему исцеления с помощью рук.