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Участки для голосования на выборах с помощью портала госуслуг выбрали 1,6 млн человек
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Путин проголосовал на выборах президента
Путин проголосовал на выборах президента

Участки для голосования на выборах с помощью портала госуслуг выбрали 1,6 млн человек 

ТАСС 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Участки для голосования на выборах президента РФ с помощью портала госуслуг выбрали 1,6 млн человек. Об этом сообщил в субботу министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
"Одной из новинок этой кампании стала система «Мобильный избиратель», когда можно было выбрать участок для голосования с помощью портала gosuslugi.ru. Число избирателей, которые воспользовались таким выбором, весьма впечатляет — это 1 млн 600 тыс. человек", — сказал он на торжественном мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования.
Глава Минкомсвязи отметил, что такой механизм действительно удобен для пользователей. «ЦИК к проведению выборов РФ предлагал огромное количество разных инноваций, так, чтобы сделать саму процедуру гораздо более прозрачной, повысить доверие к выборной системе, самое главное — сделать все удобным для избирателя», — добавил он.
Выборы президента начались в России в 23:00 мск, когда в самых восточных регионах — Камчатском крае и Чукотском автономном округе — в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.
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