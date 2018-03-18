Избиратели Камчатки могут выиграть iPhone

Конкурс «Голосуем первыми» проводит организация «Камчатка спортивная». По условиям конкурса необходимо сделать фото на избирательном участке в специальной фотозоне с атрибутикой конкурса. Снимок нужно опубликовать ВКонтакте или Инстраграме с хэштегом #голосуемпервыми.

Кроме того, можно выиграть гироскутер, планшет и десятки других призов. За самое популярное фото дня победителю достанется гироскутер. Главный приз по итогам пользовательского голосования на сайте первыми.рф будет вручен после 23 марта.