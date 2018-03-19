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Продажи автомобилей Toyota в России продолжают расти
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Продажи автомобилей Toyota в России продолжают расти 

Daily-Motor 8 часов назад
Фото: Daily-Motor
Фото: архив Daily-Motor.RuПродажи автомобилей Toyota в России продолжают расти Фото: архив Daily-Motor.Ru  Компания Toyota продолжает увеличивать продажи своих автомобилей на российском авторынке. Согласно данным, опубликованным аналитиками Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за два первых месяца 2018 года объем реализации новых машин этой японской марки вырос на 15 процентов — до 11 тысяч 673 единиц, что позволило «Тойоте» достигнуть рыночной доли в 5,9%. По итогам февраля 2018 года продажи компании в России увеличились на 3 процента — до 6 тысяч 652 единиц.
Самой популярной в линейке Toyota в РФ за минувший месяц моделью стал седан D-класса Camry, продажи которого превысили отметку в 2 тысячи 140 автомобилей. На втором месте по количеству реализованных машин оказался кроссовер RAV4 — 2 тысячи 60 проданных машин.
Напомним, что ранее стало известно о выходе на российский рынок новой версии вседорожника Toyota Fortuner, который обзавелся новым 2,7-литровым бензиновым мотором.
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