Приморцев восхитило объявление о продаже «машины мечты» за 8 млн

Приморские интернет-пользователи восхитились «машиной мечты», которую продают в Интернете за 8 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 80 Series 1995 года выпуска. Раритетную машину с левым рулем владелец продает за 8 млн рублей. В данный момент авто находится в Рязани

Скриншоты объявления о продаже опубликовало сообществе «Блог Владивосток ».

«Нашел машину мечты. И продавец адекватный, надо брать. Гружу кошелек и выезжаю в Рязань», — написал автор паблика.

В комментариях к посту пользователи выразили свой скепсис относительно цены.

«Может, там полный багажник царских монет!? Или он вместе с машиной отдает жену в рабство на 10 лет?», — в шутку предположили юзеры.

Впрочем, нашелся в комментариях и тот, кто попытался объяснить высокую стоимость машины:

«Это у нас «Крузаков» как грязи. А в Рязани их раз-два и закончились. Ну и человеческую жадность никто не отменял».

A post shared by ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok) on Mar 13, 2018 at 8:13pm PDT