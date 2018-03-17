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Приморцев восхитило объявление о продаже «машины мечты» за 8 млн
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Приморцев восхитило объявление о продаже «машины мечты» за 8 млн 

Primpress 10 часов назад
Фото: Primpress
Приморские интернет-пользователи восхитились «машиной мечты», которую продают в Интернете за 8 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS.
Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 80 Series 1995 года выпуска. Раритетную машину с левым рулем владелец продает за 8 млн рублей. В данный момент авто находится в Рязани.
Скриншоты объявления о продаже опубликовало сообществе «Блог Владивосток».
«Нашел машину мечты. И продавец адекватный, надо брать. Гружу кошелек и выезжаю в Рязань», — написал автор паблика.
В комментариях к посту пользователи выразили свой скепсис относительно цены.
«Может, там полный багажник царских монет!? Или он вместе с машиной отдает жену в рабство на 10 лет?», — в шутку предположили юзеры.
Впрочем, нашелся в комментариях и тот, кто попытался объяснить высокую стоимость машины:
«Это у нас «Крузаков» как грязи. А в Рязани их раз-два и закончились. Ну и человеческую жадность никто не отменял».
A post shared by ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok) on Mar 13, 2018 at 8:13pm PDT
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