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Узбекистани и Кыргызстан рассмотрели вопросы делимитации и демаркации на оставшихся участках госграницы
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Узбекистани и Кыргызстан рассмотрели вопросы делимитации и демаркации на оставшихся участках госграницы 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Ташкент, 17 марта /Синьхуа/ — В кыргызском городе Баткен 12-15 марта состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы, сообщила сегодня пресс-служба узбекского МИД.
Стороны продолжили подготовку предложений по прохождению и описанию проектной линии на оставшихся участках узбекско-кыргызской государственной границы.
Общая протяженность узбекско-кыргызской границы составляет 1378 км, из них описано 1170,53 км. —0—
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