Узбекистани и Кыргызстан рассмотрели вопросы делимитации и демаркации на оставшихся участках госграницы

Ташкент, 17 марта / Синьхуа / — В кыргызском городе Баткен 12-15 марта состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы, сообщила сегодня пресс-служба узбекского МИД Стороны продолжили подготовку предложений по прохождению и описанию проектной линии на оставшихся участках узбекско-кыргызской государственной границы. Общая протяженность узбекско-кыргызской границы составляет 1378 км, из них описано 1170,53 км. —0—