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Узбекистан и Россия выразили единое мнение о запуске переговоров между Кабулом и движением «Талибан»
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Узбекистан и Россия выразили единое мнение о запуске переговоров между Кабулом и движением «Талибан» 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Ташкент, 17 марта /Синьхуа/ — В ходе телефонного разговора глав МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и России Сергея Лаврова стороны выразили единое мнение относительно необходимости запуска прямых переговоров между центральным правительством Афганистана и движением «Талибан». Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Министры также обменялись мнениями о ходе подготовки, содержательной части, проекте итогового документа ташкентского форума по Афганистану и дальнейшей координации совместных усилий по вопросу поиска путей политического урегулирования афганской проблемы.
Международная конференции высокого уровня по Афганистану состоится 26-27 марта в Ташкенте. —0—
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