«Летят, как плохие пломбы»: свежие латки на дорогах Волгограда не дожили до весны

Еще не встретив сезон дождей и вечных луж, дороги в центре Волгограда попрощались с латками на скорую руку.

— Не прошло и двух месяцев с того дня, как на Балонина набросали свежих латок. Первые из них, словно некачественные пломбы, вылетели после первой же оттепели. Остальные оголили старые ямы буквально на днях, — жалуется автомобилист Павел Назаров . — Приличные выбоины, в которых можно попрощаться с колесом, разверзлись между двух полос: и не туда, и не сюда.

Еще одна опасная яма подстерегает водителей на Астраханском мосту. По словам волгоградцев, вечная выбоина вновь осталась без асфальта и грозит не только автомобилистам, но и пешеходам.

— Эта яма на Астраханском мосту в сторону Центрального района — вечная головная боль автомобилистов и прохожих, которых окатывает грязной водой с ног до головы, — рассказывает волгоградский активист Максим Гелунов. — Я пожаловался на нее в прокуратуру , но до сих пор не увидел никакого ответа. А пешеходы, тем временем, так и получают свою порцию грязной воды.