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«Летят, как плохие пломбы»: свежие латки на дорогах Волгограда не дожили до весны
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«Летят, как плохие пломбы»: свежие латки на дорогах Волгограда не дожили до весны 

v1.ru 11 часов назад
Фото: v1.ru
Еще не встретив сезон дождей и вечных луж, дороги в центре Волгограда попрощались с латками на скорую руку.
— Не прошло и двух месяцев с того дня, как на Балонина набросали свежих латок. Первые из них, словно некачественные пломбы, вылетели после первой же оттепели. Остальные оголили старые ямы буквально на днях, — жалуется автомобилист Павел Назаров. — Приличные выбоины, в которых можно попрощаться с колесом, разверзлись между двух полос: и не туда, и не сюда.
Еще одна опасная яма подстерегает водителей на Астраханском мосту. По словам волгоградцев, вечная выбоина вновь осталась без асфальта и грозит не только автомобилистам, но и пешеходам.
— Эта яма на Астраханском мосту в сторону Центрального района — вечная головная боль автомобилистов и прохожих, которых окатывает грязной водой с ног до головы, — рассказывает волгоградский активист Максим Гелунов. — Я пожаловался на нее в прокуратуру, но до сих пор не увидел никакого ответа. А пешеходы, тем временем, так и получают свою порцию грязной воды.
Накануне волгоградцы показали глубокие ямы, окружившие памятник Александру Невскому на площади Павших Борцов. По мнению горожан, состояние дороги в самом сердце города-героя выглядит не иначе как постыдно.
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