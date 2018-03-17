«От внутреннего кровоизлияния вылез глаз»: стали известны подробности гибели человека в Советске

Несколько часов назад во время строительных работ в Советске погиб рабочий. Причиной стало обрушение стены магазина. Корреспонденты калининградских «Вестей» побывали на месте происшествия.

Полиция и МЧС , по рассказам очевидцев, среагировали моментально — тело погибшего рабочего увезли почти сразу после разнесшегося на всё здание грохота. Трагедия произошла на втором этаже, часть корпуса затянута строительной плёнкой. Коридор опечатан скотчем, на бумажке надпись от руки «Прохода нет». О том, что в здании торгового центра произошло ЧП с гибелью человека, многие посетители даже не догадываются. Ни один из магазинов не закрывался, по залам ходят люди. Работница торгового центра Галина признаётся, что после случившегося находиться на работе страшно. Ведь в любой момент всё может рухнуть на головы ничего не подозревающих людей.

Галина Щербань, работник магазина:

— По рассказам произошёл грохот, сильный. Кто говорит, что упала стена и человек, кто говорит, что он упал на профиль, и сразу насмерть… Ничего, тишина! Девочкам звонят знакомые, спрашивают: «У вас что там случилось?». А мы даже ни сном, ни духом. Строительные работы уже давно идут. Постоянно слышим, что там что-то долбят, сверлят, ходишь на потолок смотришь. Очень страшно. Я сама теперь боюсь. Я сама строитель, знаю, что это такое, давно обратила на это внимание, там так сверлят, это же может лопнуть балка, даже бетонная. Это может на нас всё рухнуть. Особенно у нас в подсобных помещениях. Постоянно что-то сверлят, что-то долбят. Шум такой, ужас стоит.

Узнать подробности у администрации торгового центра не удалось. Управляющий, чьё имя и телефон указаны на стенде у входа, услышав по телефону «журналист», прервал разговор со словами: «Мне неудобно говорить». Фельдшер скорой помощи рассказала, что приехав на вызов, ей пришлось только зафиксировать смерть. У мужчины, по её словам, была буквально размозжена голова: изуродован череп, всё в крови, от внутреннего кровоизлияния вылез глаз. Она отметила, что коллеги покойного пояснили: мужчина находился на стремянке, сверху на него упал кусок потолка, гипсоплиты. Он упал на что-то острое, и получил раны несовместимые с жизнью.

фото и видео: корреспондент калининградских «Вестей»