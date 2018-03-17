Представители миссии наблюдателей ОБСЕ проинспектировали избирательные участки в Красногорске и Химках

Московскую область прибыли представители миссии наблюдателей ОБСЕ , которые будут присутствовать в Подмосковье на избирательных участках.

Члены избирательной комиссии Московской области встретились с представителями ОБСЕ Томом Киттом ( Ирландия ), Педро Моуриньо ( Испания ) и Борджа де Аристегуи (Испания). Работники избиркома поделились опытом проведения выборов и рассказали о подготовке к голосованию. В Подмосковье самое большое количество участковых комиссий по стране — 4239 комиссий. В Московской области будут находиться свыше 130 иностранных наблюдателей из 30 стран и четырех международных организаций.

После того как наблюдатели прошли инструктаж, они отправились на инспекцию избирательных участков, чтобы проверить отсутствие агитации на местах, а также для проверки готовности списков избирателей по участкам. Первым делом наблюдатели отправились в Красногорск . Зарубежным гостям показали все, что их интересовало. Особое внимание они обратили на камеры видеонаблюдения.

В целом процесс выборов в России и Испании похож. Но в Испании не используются такие аппараты для подсчета голосов. Там считают бюллетени вручную, более традиционным способом. И я считаю, что использование этих машин — это большое преимущество, так как они позволяют ускорить не только процесс подсчета голосов, но и обеспечить большую прозрачность выборов

— Борджа де Аристегуи, наблюдатель из Испании.

Осмотрели наблюдатели также избирательные участки в Химках . Им рассказали, какая помощь будет оказана людям с ограниченными возможностями здоровья, показали, где будут находиться сами наблюдатели. Том Китт из Ирландии высоко оценил организацию, особенно отметил наличие КОИБов.

Мне нравится, как все тут организовано, и я сейчас собираюсь взглянуть на машину для подсчета голосов. Завтра очень важный день для нашей работы, для наблюдения за выборами, и мы собираемся общаться с самыми разными участниками этого процесса. В том числе с наблюдателями, местными наблюдателями на этих выборах

— Том Китт, наблюдатель из Ирландии.