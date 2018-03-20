В петербургских автобусах к ЧМ-2018 появится бесплатный Wi-Fi

Петербурге 700 автобусов оснастят бесплатным Wi-Fi. Технология уже протестирована на двух городских маршрутах.

Как сообщает ГУП «Пассажиравтотранс», беспроводная сеть заработает в автобусах еще до начала чемпионата мира по футболу.

Оборудование будет устанавливаться за счет инвестора, который планирует использовать так называемую бесшовную технологию. Ее суть в том, что идентифицировать пользователей станут в рамках единого интернет-пространства города.

Примечательно, что на маршрутах №№39 и 39Э интернет уже есть. Именно на них нововведение, кстати, и тестировалось. Направление было выбрано не случайно, ведь именно эти автобусы обслуживают участок от аэропорта Пулково до станции метро «Московская».

Планируется, что Wi-Fi появится в первую очередь на шаттлах, которые будут доставлять болельщиков на стадионы, а также на маршрутах, следующих по историческому центру и курсирующих между разными районами города.