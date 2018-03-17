Путепровод для борьбы с пробками построят в Подольске

В микрорайоне Силикатная‐2 в Подольске построят путепровод через железную дорогу, сообщил интернет‐портал «Добродел».

Объект возведут по просьбам жителей, которые страдают от регулярных пробок.

По мнению жителей, пробки на Варшавском шоссе создают товарные поезда, курсирующие с платформы «Северная». Для решения проблемы они попросили изменить расписание составов.

Вместо этого Подольское ПЖТ, являющееся владельцем поездов, отремонтировало дорогу, предложило построить

транспортно-пересадочный

узел и реконструировать проспект Юных Ленинцев.

Эксперты изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и предположили, что на возникновение пробок может влиять светофор на пересечении Профсоюзной и Варшавского шоссе.

Сейчас проект строительства путепровода находится в стадии согласования.