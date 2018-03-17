Путепровод для борьбы с пробками построят в Подольске 

В микрорайоне Силикатная‐2 в Подольске построят путепровод через железную дорогу, сообщил интернет‐портал «Добродел».
Объект возведут по просьбам жителей, которые страдают от регулярных пробок.
По мнению жителей, пробки на Варшавском шоссе создают товарные поезда, курсирующие с платформы «Северная». Для решения проблемы они попросили изменить расписание составов.
Вместо этого Подольское ПЖТ, являющееся владельцем поездов, отремонтировало дорогу, предложило построить
транспортно-пересадочный
узел и реконструировать проспект Юных Ленинцев.
Эксперты изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и предположили, что на возникновение пробок может влиять светофор на пересечении Профсоюзной и Варшавского шоссе.
Сейчас проект строительства путепровода находится в стадии согласования.