Федотов пообещал, что СПЧ «не даст в обиду» наблюдателей от «Голоса»

Ранее замруководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что у ОП РФ есть целый ряд замечаний к работе движения «Голос», и призвал их прекратить грубо нарушать этические нормы общественных наблюдателей.

"Мы не дадим в обиду ни члена нашего Совета Лилию Шибанову , которая была одним из основателей «Голоса» в свое время, ни тех ее коллег, которые честно выполняют свою миссию по наблюдению на выборах", — приводятся на сайте СПЧ слова Федотова.

Он отметил, что бороться с честными наблюдателями — значит потворствовать фальсификаторам, лицам, совершающим уголовное преступление или как минимум административное правонарушение.

"Напротив, сотрудничать с честными наблюдателями, как это последовательно делает ЦИК России под руководством Эллы Памфиловой , значит содействовать формированию культуры честных, открытых и прозрачных выборов в нашей стране", — добавил Федотов.

Памфилова в субботу рассказала РИА Новости, что представителям «Голоса» гарантируются равные права с другими наблюдателями на выборах президента России. По ее словам, если хоть один наблюдатель, который изъявит желание пойти и будет не востребован, ЦИК окажет содействие, чтобы человек мог прийти и наблюдать.