Камышинские медики: «На нашу подстанцию напали пьяные дебоширы»

Камышинские фельдшеры заявили о нападении на подстанцию рядом с 6-м микрорайоном.

— Несколько дней назад на станции скорой помощи произошел инцидент, который стал последней каплей, — с этих слов начинается разлетевшееся в соцсетях обращение. — Около 22:00 несколько пьяных мужчин зашли на станцию и устроили дебош. Разбросав мебель и погромив стекла, они спокойно ретировались.

В обращении, похожем на крик души, медики пожаловались на свою незащищенность. По словам фельдшеров, все их просьбы об установке камер видеонаблюдения руководство пропускает мимо ушей.

— Летом рядом со зданием нередко отдыхают молодые и шумные компании. Перебрав с алкоголем, они завязывают скандалы с сотрудниками «Скорой помощи», — продолжают камышинские медики. — Мы уже не раз просили руководство хоть как-то обезопасить нас. Все, чего мы дождались, так это двух камер видеонаблюдения, которые направлены на их личные автомобили. Рядовые сотрудники «Скорой помощи» остаются без всякой защиты.