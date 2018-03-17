Ещё
Александр Буйнов взялся за оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Буйнов взялся за оружие 

Russianshowbiz.info 11 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец Александр Буйнов опубликовал в Инстаграме фото, на котором артист стоит между двумя девушками в национальных русских костюмах с кокошниками.
На фото Буйнов держит в руках саблю. «Мы Родину свою не продаем, мы женами своими не торгуем. Придете с миром-до краев нальем! С мечом придете — в землю утрамбуем! Блин, наши девчонки краше ихних… Премьеров, поэтому они (премьеры) исходят желчью!» — прокомментировал фото Буйнов.
Многие читатели отметили, что певец в 67 лет выглядит превосходно. Большая часть фанатов согласилась с высказыванием Буйнова относительно бесспорной красоты российских женщин и зависти, которую испытывают европейцы и американцы.
Russianshowbiz.info: последние новости
Сын "рыжего Иванушки" напугал общественность Алена Водонаева показала голое фото в ванной Денис Клявер похвастался успехами сына
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»199
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию17
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман166
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам264
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение