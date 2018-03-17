Александр Буйнов взялся за оружие

Певец Александр Буйнов опубликовал в Инстаграме фото, на котором артист стоит между двумя девушками в национальных русских костюмах с кокошниками.

На фото Буйнов держит в руках саблю. «Мы Родину свою не продаем, мы женами своими не торгуем. Придете с миром-до краев нальем! С мечом придете — в землю утрамбуем! Блин, наши девчонки краше ихних… Премьеров, поэтому они (премьеры) исходят желчью!» — прокомментировал фото Буйнов.

Многие читатели отметили, что певец в 67 лет выглядит превосходно. Большая часть фанатов согласилась с высказыванием Буйнова относительно бесспорной красоты российских женщин и зависти, которую испытывают европейцы и американцы.