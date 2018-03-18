Движение транспорта ограничат в Кургане в день выборов президента

Движение транспорта на улице Гоголя в Кургане ограничат в день выборов президента 18 марта, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Ограничение в районе зданий №55 и №61 будет действовать с 19:30 до 21:30 в связи с проведением праздничного концерта. Автовладельцев просят учитывать это и заранее планировать свой маршрут.

Добавим, что в Кургане в день выборов президента также будут работать специальные временные маршруты, которые доставят жителей отдалённых микрорайонов к избирательным участкам. Перечень маршрутов опубликован здесь.