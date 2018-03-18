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Движение транспорта ограничат в Кургане в день выборов президента
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Движение транспорта ограничат в Кургане в день выборов президента 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Движение транспорта на улице Гоголя в Кургане ограничат в день выборов президента 18 марта, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Ограничение в районе зданий №55 и №61 будет действовать с 19:30 до 21:30 в связи с проведением праздничного концерта. Автовладельцев просят учитывать это и заранее планировать свой маршрут.
Добавим, что в Кургане в день выборов президента также будут работать специальные временные маршруты, которые доставят жителей отдалённых микрорайонов к избирательным участкам. Перечень маршрутов опубликован здесь.
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