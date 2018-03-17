Супруга Мота вышла в свет после скандала с Бузовой 

Мария Мельникова Мария Мельникова и Ляйсан Утяшева Иляна Эрднеева, Мария Мельникова и Ляйсан Утяшева Анна Городжая и Мария Мельникова Мария Мельникова Мария Мельникова Мария Мельникова В отеле The Ritz Carlton состоялся закрытый Baby Shower супруги Мота, Марии Мельниковой. Вместе с журналом Glamour молодая мама собрала звездных подруг, чтобы отметить с ними рождения своего первенца Соломона. Девушки смогли не только пообщаться друг с другом, но и послушать полезные советы от приглашенных специалистов, которые рассказали, например, о том, как правильно ухаживать за нежной кожей младенцев. Среди гостей вечера были Ляйсан Утяшева и Анна Городжая. Иляна Эрднеева, Мария Мельникова и Ляйсан Утяшева Стоит отметить, что это первый выход в свет Марии после скандала с Ольгой Бузовой. Напомним, Мот в недавней передаче неудачно пошутил в адрес певицы и телеведущей, а та, в свою очередь, сообщила нелицеприятную правду о его супруге. Но судя по счастливому лицу Марии, скандал никак не отразился на ее настроении. Листай нашу галерею и смотри больше фото с мероприятия. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:пресс-служба