Почему Европе не удалось создать военный альянс без США

Великобритания, Бельгия, Нидерланды и 70 лет назад Западная Европа попыталась создать собственный оборонительный союз. Франция Люксембург заключили так называемый Брюссельский пакт о коллективной самообороне. Это был первый в послевоенное время военно-политический альянс в Старом Свете. Но 4 апреля 1949 года западноевропейские государства подписали в Вашингтоне Североатлантический договор, который нивелировал значение пакта. Однако идея оборонительного союза без участия США ЕС не умерла и активно обсуждается в последние годы. Почему провалилась концепция евроармии, разбирался RT. 17 марта 1948 года Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили Договор о совместной деятельности в экономической, социальной и культурной сферах и коллективной самообороне. Этот документ получил название Брюссельского пакта. Западная Европа впервые в своей истории сделала реальный шаг на пути к созданию регионального военно-политического союза.

Однако во второй половине 1940-х годов между европейскими государствами и Соединёнными Штатами не существовало полного консенсуса по вопросу необходимости создания альянса. Взгляды европейских и американских политиков расходились по поводу строительства военной инфраструктуры, противодействию СССР и «немецкому вопросу».

Изначально Европа не собиралась связывать себя с Вашингтоном серьёзными обязательствами, вынашивая планы по формированию региональной группировки войск. Кроме того, внутри США были сильны изоляционистские настроения. Значительная часть американского общества и элиты выступала против вмешательства в дела Европы и активной международной политики.

«Третья сила»

Брюссельский пакт подразумевал предоставление военной помощи в случае агрессии против участника договора. Документ основывался на праве государства на «коллективную самооборону», закреплённое в Уставе ООН . Подписанию пакта предшествовал Дюнкеркский акт — англо-французский договор о взаимопомощи (4 марта 1947 года).

Стремление послевоенной Западной Европы к оформлению военно-политического союза было связано с двумя причинами: угрозой возрождения «немецкого милитаризма» и опасностью распространения коммунизма.

С момента Фултонской речи Уинстона Черчилля (5 марта 1946 года) прошло два года, но у Европы отсутствовало чёткое представление о том, как выстраивать новую архитектуру безопасности в условиях железного занавеса. У Франции и Великобритании были достаточно разные взгляды на будущий военный альянс.

В 1945—1947 годах Париж не считал необходимым создание союза с привлечением широкого круга государств, предлагая ограничиться союзом Франции, Великобритании и Бельгии. Крайне насторожённо французы относились к перспективе оформления государственности Западной Германии (впоследствии — ФРГ).

Позиция Парижа смягчилась в 1948 году. Как полагают историки, влияние на французские власти оказал запущенный США «план Маршалла» (программа экономического восстановления Европы) и результат секретных переговоров с Лондоном и Вашингтоном. В итоге Париж согласился на объединение зон оккупации Германии и включение будущей ФРГ в систему европейских институтов.

Менялись взгляды на военный союз и у Лондона. В 1947 году министр иностранных дел Великобританией Эрнест Бевин исходил из необходимости создания «системы западных демократий». Помимо участников Брюссельского пакта, ядром этого военно-политического объединения должны были стать Финляндия , Норвегия, Швеция , Дания, Италия, Греция , Португалия.

Бевин видел Европу как «третью силу» (первые две — США и СССР), где Лондон будет играть роль ведущей державы. Однако планам британского министра не суждено было сбыться. В 1948 году Бевин фактически согласился с американским видением военно-политических отношений.

«Доктрина Трумэна»

Президент США Гарри Трумэн (был избран 12 апреля 1945 года) рассматривал только один вариант военного союза — образование единого альянса Северной Америки и Западной Европы. Только в таком виде, как считал 33-й хозяин Белого дома, Вашингтон мог противостоять СССР.

12 марта 1947 года Трумэн произнёс перед конгрессом речь, в которой призвал поддерживать новые принципы внешней политики. По его мнению, распространение коммунистической идеологии требует от Вашингтона принятия самых решительных мер, в том числе активного участия и вмешательства в дела Европы.

В мировую историю озвученные 33-м президентом Соединённых Штатов тезисы войдут как «доктрина Трумэна» (по аналогии с «доктриной Монро», провозгласившей Латинскую Америку зоной ответственности США). Предложенная Трумэном стратегия вызвала неоднозначную реакцию в сенате, палате представителей и американском обществе.

С момента обретения независимости в США господствовали изоляционистские настроения. Противники Трумэна настаивали, что Вашингтон не должен брать ответственность за безопасность других государств. По их мнению, обратной стороной экспансии Америки могли стать конфликты, которые вытягивали бы ресурсы из страны.

70 лет назад победу в этом споре праздновал Трумэн. 11 июня 1948 года комиссия сената по внешней политике одобрила резолюцию №239, где провозглашалось право США на присоединение к «региональным и коллективным соглашениям» с целью самозащиты и взаимопомощи.

6 июля 1948 года Трумэн санкционировал переговоры с Европой и Канадой о заключении Североатлантического договора. Обсуждение будущего военно-политического союза проходило в обстановке повышенной секретности. Западные лидеры опасались резкой реакции СССР. Тем не менее советская разведка через завербованных ранее британских дипломатов исправно передавала в Кремль всю необходимую информацию.

Идея евроармии

На словах Трумэн поддержал Брюссельский пакт, но рассматривал документ как этап на пути создания более широкого альянса. Президент США хотел видеть экономически сильную и политически сплочённую Европу. При этом гарантом безопасности европейского дома должен был быть Вашингтон. По мнению Трумэна, только в таком виде Запад мог противостоять «советской угрозе».

4 апреля 1949 года 10 европейских государств подписали в Вашингтоне Договор о Североатлантическом альянсе. Первоначальными членами НАТО стали США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Норвегия, Люксембург, Нидерланды, Исландия, Португалия.

В Уставе НАТО не утверждалось, что новое военно-политическое объединение направлено против коммунистических режимов. На публичном уровне Москва сдержанно отреагировала на появление Североатлантического альянса, так как уже была осведомлена об истинном предназначении новоиспечённого блока.

Вашингтонский договор не обговаривал статус Брюссельского пакта. Заключённый 17 марта 1948 года, он номинально продолжал действовать.

В реальности соглашение о коллективной обороне между пятью государствами потеряло прежнюю силу, так как командующими объединёнными войсками НАТО в Европе стали американские генералы. Любая международная военная структура в Европе могла лишь дублировать функции альянса. На практике это могло серьёзно подорвать оперативные возможности Североатлантического блока.

Однако западноевропейские правительства не собирались расставаться с идей регионального оборонительного союза. Так, в феврале 1951 года Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург начали переговоры о создании совместной группировки войск (европейской армии).

23 октября 1954 года были заключены Парижские соглашения, в которых западноевропейские государства подтвердили приверженность Брюссельскому пакту. В частности, в документах провозглашалось присоединение к договору ФРГ и Италии. Также был принят протокол о вооружённых силах Западноевропейского союза.

Главным вдохновителем идеи европейской армии была Франция. Париж раздражало стремительное восстановление военной и экономической мощи Западной Германии и господствующее положение США в системе европейской безопасности. Противоречия привели к тому, что в 1966 году президент Франции Шарль Де Голль вывел страну из военной структуры альянса.

Как полагают эксперты, идея евроармии оживает каждый раз, когда у Франции и Германии ухудшаются отношения с США. В реальности европейские элиты не ставят перед собой цель сформировать собственные вооружённые силы. Любые шаги в этом направлении приведут к ломке натовской системы управления войсками и вызовут негодование в Вашингтоне.

«Европа была обречена»

Руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер полагает, что послевоенная Европа не имела шансов на создание собственного военного альянса. По его мнению, ведущая роль США в «системе западных демократий» была предопределена ещё в период Второй мировой войны.

«После 1945 года Европа была в руинах, боеспособных сил практически не было. Никакого сопротивления Советской армии она оказать не могла. Я не знаю, чего конкретно хотели европейцы в тот момент. Существовали разные подходы, но для формирования реально функционирующего альянса ресурсов у Франции и Великобритании не было. Европа была обречена оказаться под военным зонтиком США», — констатировал в беседе с RT Швейцер.

Эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс отвечал интересам Вашингтона. Структуры НАТО позволяли США контролировать не только вооружённые силы европейских союзников, но и поставки вооружения. Однако европейским властям не всегда нравилось подобное положение дел.

«На протяжении 70 лет между США и Европой хватало разногласий. С приходом Трампа в Белый дом мы наблюдаем очередной всплеск противоречий. Правда, нынешние потуги Макрона и Меркель мне не очень понятны. Я не думаю, что идея евроармии будет реализована хоть в каком-то виде. Это скорее рубашка на вырост», — резюмировал Швейцер.