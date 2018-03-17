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Итоги недели. Анонс 18.03.2018
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Итоги недели. Анонс 18.03.2018 

Башкирское спутниковое телевидение 12 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
О самых интересных событиях минувших семи дней вы узнаете завтра, 18 марта, в 21:30, в программе «Итоги недели». Каковы ключевые темы воскресного выпуска?
— За 10 лет и 22 миллиарда рублей. В Уфе запустили крупнейшую в стране за последние полвека — Затонскую ТЭЦ. Столица теперь будет расти в сторону Прибелья.
— Довести инвестиции до 600 миллиардов, построить новые корпуса кардио— и онкоцентра и решить проблемы обманутых дольщиков. Большое телевизионное интервью Рустэма Хамитова.
— Быть ли третьему мосту и куда переезжает Южный автовокзал? В Уфе планируют перезагрузку транспортной сети. Связать юг и север столицы трамвайными рельсами и перенаправить маршрутки с проспекта Октября.
— Его называли башкирским Левитаном. Республика простилась с золотым голосом телерадиоэфира Ахатом Муртазиным.
— Приходите завтра. Как не заработать новых болезней в очереди к врачу? Социальный эксперимент Артура Шамсутдинова.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
В Башкортостане за ходом выборов президента будет следить целый корпус общественных наблюдателей Затонская ТЭЦ стала одной из крупнейших станций, введенных в эксплуатацию в ПФО за последние 50 лет Рустэм Хамитов и директор концерна «КАМАЗ» Сергей Когогин обсудили дальнейшую работу предприятия на территории Башкортостана
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