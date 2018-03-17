Итоги недели. Анонс 18.03.2018

О самых интересных событиях минувших семи дней вы узнаете завтра, 18 марта, в 21:30, в программе «Итоги недели». Каковы ключевые темы воскресного выпуска?

— За 10 лет и 22 миллиарда рублей. В Уфе запустили крупнейшую в стране за последние полвека — Затонскую ТЭЦ. Столица теперь будет расти в сторону Прибелья.

— Довести инвестиции до 600 миллиардов, построить новые корпуса кардио— и онкоцентра и решить проблемы обманутых дольщиков. Большое телевизионное интервью Рустэма Хамитова

— Быть ли третьему мосту и куда переезжает Южный автовокзал? В Уфе планируют перезагрузку транспортной сети. Связать юг и север столицы трамвайными рельсами и перенаправить маршрутки с проспекта Октября.

— Его называли башкирским Левитаном. Республика простилась с золотым голосом телерадиоэфира Ахатом Муртазиным.

— Приходите завтра. Как не заработать новых болезней в очереди к врачу? Социальный эксперимент Артура Шамсутдинова.