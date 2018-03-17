Новосибирцы расстреляли «Гелендваген» из льда на полигоне

Новосибирские видеоблогеры поставили точку в истории ледяного «Гелендвагена». Машина была расстреляна на полигоне.

Видео под названием «Что?!?! Стреляют из РПГ в ледяной Гелик» было загружено на YouTube-канал «Гараж 54» вчера и на момент написания заметки успело набрать почти 200 тысяч просмотров.

«Видите вот этот ледяной Гелендваген, который у нас катался по парку, стоял в городе — то есть, много где побывал. Для чего мы его сюда [на военный полигон] привезли? Для того, чтобы он не просто где-нибудь растаял на улице, а так сказать шедеврально помер. Мы его расстреляем, сделаем из него много кусочков льда для коктейлей», — рассказывает ведущий канала Владислав Барашенков.

Для эксперимента энтузиасты использовали несколько видов боеприпасов. В ролике также засветился РПГ.

Напомним, история ледяного «Гелендвагена» началась в конце января. Именно тогда на канале «Гараж 54» вышел первый ролик мини-цикла, посвященный созданию необычного автомобиля. Спустя некоторое время блогеры опробовали машину в Центральном парке.