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Новосибирцы расстреляли «Гелендваген» из льда на полигоне
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Новосибирцы расстреляли «Гелендваген» из льда на полигоне 

ngs.ru 12 часов назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские видеоблогеры поставили точку в истории ледяного «Гелендвагена». Машина была расстреляна на полигоне.
Видео под названием «Что?!?! Стреляют из РПГ в ледяной Гелик» было загружено на YouTube-канал «Гараж 54» вчера и на момент написания заметки успело набрать почти 200 тысяч просмотров.
«Видите вот этот ледяной Гелендваген, который у нас катался по парку, стоял в городе — то есть, много где побывал. Для чего мы его сюда [на военный полигон] привезли? Для того, чтобы он не просто где-нибудь растаял на улице, а так сказать шедеврально помер. Мы его расстреляем, сделаем из него много кусочков льда для коктейлей», — рассказывает ведущий канала Владислав Барашенков.
Для эксперимента энтузиасты использовали несколько видов боеприпасов. В ролике также засветился РПГ.
Напомним, история ледяного «Гелендвагена» началась в конце января. Именно тогда на канале «Гараж 54» вышел первый ролик мини-цикла, посвященный созданию необычного автомобиля. Спустя некоторое время блогеры опробовали машину в Центральном парке.
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