В Татарстане в девяти районах нет системы потребкооперации

Девять районов Татарстана не имеют системы потребкооперации, сообщает пресс-служба президента РТ по итогам республиканского совещания в Доме правительства РТ 17 марта.

Успешно работают потребительские организации Кайбицкого, Альметьевского, Актанышского, Алексеевского, Буинского, Тетюшского и других районов. В то же время в Черемшанском, Лаишевском, Агрызском и Мензелинском районах райпо стали оказывать меньше услуг, доложил председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов. Не приняты меры по возрождению потребкооперации в Зеленодольском районе.

По итогам 2017 года совокупный объем услуг Татпотребсоюза населению увеличился на 12% по сравнению с 2016 годом и составил 23 млрд рублей. Правительство РТ возместило затраты на 60 млн рублей по доставке товаров первой необходимости в населенные пункты, расположенные вдалеке от райцентра. Построены 53 пункта комплексного обслуживания населения по программе «Сельский магазин», они обслуживают более 11 тыс. сельчан.

В этом году в рамках целевой программы в Кукморском райпо сдадут в эксплуатацию цех по переработке овощей и фруктов, их замораживанию (500 тн), солению и консервированию (2,5 млн условных банок в год). «Это даст возможность обеспечить заготовку и переработку закупаемой у населения продукции», — сказал Махмут Фаттахов.

По его данным, отмечена большая потребность в выездной торговле, по которой обслуживаются 580 населенных пунктов. Правительство республики окажет содействие в возмещении затрат на доставку товаров в удаленные населенные пункты. Также дополнительно выделяется 75 автолавок.