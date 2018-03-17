Московский суд заблокировал во «ВКонтакте» 99 страниц с призывами не ходить на выборы

Таганский суд Москвы по ходатайству прокуратуры принял решение заблокировать в социальной сети «ВКонтакте» почти 100 страниц с призывами не ходить на выборы, передает

Ульяна Солопова. "Судом наложены обеспечительные меры в виде ограничения доступа к информации, размещенной на страницах соцсети", — сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда

По её словам, в суд обратилась прокуратура Центрального административного округа Москвы в интересах неограниченного круга лиц. Надзорное ведомство настаивало на блокировке 99 страниц во «Вконтакте», которые содержали призывы не ходить на выборы.

В сообщении агентства не приводится мотивировка запроса прокуратуры.

18 марта в России пройдут выборы президента страны. Наблюдатели предрекают победу Владимира Путина и называют