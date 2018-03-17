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Московский суд заблокировал во «ВКонтакте» 99 страниц с призывами не ходить на выборы
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Московский суд заблокировал во «ВКонтакте» 99 страниц с призывами не ходить на выборы 

Newsru.com 12 часов назад
Фото: Newsru.com
Таганский суд Москвы по ходатайству прокуратуры принял решение заблокировать в социальной сети «ВКонтакте» почти 100 страниц с призывами не ходить на выборы, передает
"Интерфакс"
"Судом наложены обеспечительные меры в виде ограничения доступа к информации, размещенной на страницах соцсети", — сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По её словам, в суд обратилась прокуратура Центрального административного округа Москвы в интересах неограниченного круга лиц. Надзорное ведомство настаивало на блокировке 99 страниц во «Вконтакте», которые содержали призывы не ходить на выборы.
В сообщении агентства не приводится мотивировка запроса прокуратуры.
18 марта в России пройдут выборы президента страны. Наблюдатели предрекают победу Владимира Путина и  называют
явку главным приоритетом властей. К бойкоту выборов призывает политик Алексей Навальный, которого ЦИК не стал регистрировать кандидатом в связи с судимостью.
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