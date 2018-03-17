Где смотреть явку и итоги выборов Президента

В это воскресенье, 18 марта, страна выбирает Президента на ближайшие шесть лет.

Где в Оренбургской области установлены камеры на избирательных участках

Оренбурге накануне областной избирком рассказал как будет организована работа со СМИ и наблюдателями. Для удобства более 500 участков оборудовали камерами наблюдения. Любой желающий сможет наблюдать происходящее в реальном времени на сайте нашвыбор2018.рф. Отметим, что здесь будет доступен видеопоток не только с Оренбуржья, но и всех регионов страны.

Явка на выборах Президента по Оренбургской области

Данные о явке будут передаваться в инфоцентр облизбиркома и выводиться на большой экран. Первую информацию обещают вывести к 10:00 (напомним, двери участков откроются в 8:00 по местному времени). Далее обновление будет следовать каждые два часа до завершения «избирательных суток» — 20:00.

Информация по аналогичному графику будет обновляться на сайтах ik56.ru, orenburg.izbirkom.ru.

Где смотреть общую явку на выборах и предварительные результаты

Вещание Информационного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации будет идти на сайте ЦИК. Информация о результатах появится после предварительного подсчета голосов. Отметим, что первые данные о результатах голосования появятся не ранее, чем закроются территориальные избирательные участки по всей стране.

Кроме того данные о результате будут так же доступны на сайте Оренбургского избиркома.