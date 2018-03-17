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Где смотреть явку и итоги выборов Президента
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Где смотреть явку и итоги выборов Президента 

ProOren 12 часов назад
Фото: ProOren
В это воскресенье, 18 марта, страна выбирает Президента на ближайшие шесть лет.
Где в Оренбургской области установлены камеры на избирательных участках
В Оренбурге накануне областной избирком рассказал как будет организована работа со СМИ и наблюдателями. Для удобства более 500 участков оборудовали камерами наблюдения. Любой желающий сможет наблюдать происходящее в реальном времени на сайте нашвыбор2018.рф. Отметим, что здесь будет доступен видеопоток не только с Оренбуржья, но и всех регионов страны.
Явка на выборах Президента по Оренбургской области
Данные о явке будут передаваться в инфоцентр облизбиркома и выводиться на большой экран. Первую информацию обещают вывести к 10:00 (напомним, двери участков откроются в 8:00 по местному времени). Далее обновление будет следовать каждые два часа до завершения «избирательных суток» — 20:00.
Информация по аналогичному графику будет обновляться на сайтах ik56.ru, orenburg.izbirkom.ru.
Где смотреть общую явку на выборах и предварительные результаты
Вещание Информационного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации будет идти на сайте ЦИК. Информация о результатах появится после предварительного подсчета голосов. Отметим, что первые данные о результатах голосования появятся не ранее, чем закроются территориальные избирательные участки по всей стране.
Кроме того данные о результате будут так же доступны на сайте Оренбургского избиркома.
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