18 марта жители 11 МО Оренбуржья выберут парки и скверы для благоустройства

Проект «Формирование комфортной городской среды», или как часто его называют сами жители «Городская среда», успешно стартовавший в прошлом году, продолжится и в 2018 году.

Орск, Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Уже завтра, 18 марта, жители 11 муниципальных образований Оренбургской области старше 14 лет определят путем рейтингового голосования то или другое общественное пространство, которое будет благоустроено в 2018 году. В этом году в нашем регионе в проекте принимают участие 11 муниципальных образований: Оренбург Медногорск , а также Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа. Главное — только сами жители определят, какой именно парк, сквер, набережную или площадь хотят они увидеть преображенной уже к концу 2018 года.

Где-то это всего три-четыре проекта, а вот, например, в Оренбурге таких общественных пространств было выбрано сразу девять, всего таких любимых оренбуржцами мест — 42.

Выбирайте сами, каким будет ваш город!