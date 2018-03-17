18 марта жители 11 МО Оренбуржья выберут парки и скверы для благоустройства 

Проект «Формирование комфортной городской среды», или как часто его называют сами жители «Городская среда», успешно стартовавший в прошлом году, продолжится и в 2018 году.
Уже завтра, 18 марта, жители 11 муниципальных образований Оренбургской области старше 14 лет определят путем рейтингового голосования то или другое общественное пространство, которое будет благоустроено в 2018 году. В этом году в нашем регионе в проекте принимают участие 11 муниципальных образований: Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Медногорск, а также Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа. Главное — только сами жители определят, какой именно парк, сквер, набережную или площадь хотят они увидеть преображенной уже к концу 2018 года.
Где-то это всего три-четыре проекта, а вот, например, в Оренбурге таких общественных пространств было выбрано сразу девять, всего таких любимых оренбуржцами мест — 42.
Выбирайте сами, каким будет ваш город!