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Настя Задорожная поделилась фото топлес
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Настя Задорожная поделилась фото топлес 

WMJ.ru 12 часов назад
Фото: WMJ.ru
Актриса Настя Задорожная не относится к тем звездам, которые часто публикуют откровенные фото. Но несколько часов назад в Instagram актрисы и певицы появился снимок, который не на шутку взбудоражил фантазию поклонников. Настя позирует топлес и понимает в подписи к фото серьезную тему — рака груди. Но, кажется, не все подписчики актрисы прочитали пост. В комментариях мужская часть выражает свою симпатию Насте. Некоторые фолловеры посчитали фото чересчур откровенным. Но сама Настя относится к таким комментариям с понимаем и говорит следующее. — отмечает Задорожная. (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены) А как ты считаешь, стоит ли размещать подобные фото в соцсетях? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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