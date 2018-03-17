За фиктивную регистрацию граждан жительнице Жигулевска может грозить лишение свободы 

Жигулевскими полицейскими установлено, что местная 74-летняя жительница решила фиктивно зарегистрировать в своей квартире трех граждан РФ. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, о дальнейшем проживании не было и речи. В настоящий момент в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», что может грозить лишением свободы до трех лет.