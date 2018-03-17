Бесстрашный трюкач поднялся по опасной лестнице

Брэд Байерс предупреждает своих зрителей: попытка повторить этот трюк может быть смертельно опасной. После просмотра этого видео становится понятно, что предупреждение мужчины абсолютно оправданно.

Брайерс сумел подняться и спуститься по лестнице, ступеньками которой стали острые ножи.

Впрочем, последовать примеру отважного трюкача решится далеко не каждый, ведь он умудрился подняться и спуститься по лестнице, ступеньки которой были заменены на острые ножи, при этом ступни мужчины абсолютно не пострадали.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что лезвия настоящие, Брэд предварительно нарезал одним из ножей огурец. Кстати, сделал он это на собственной руке, после чего с гордостью продемонстрировал, что на коже не осталось ни единого пореза.