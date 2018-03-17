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Бесстрашный трюкач поднялся по опасной лестнице
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Бесстрашный трюкач поднялся по опасной лестнице 

Рамблер 13 часов назад
Брэд Байерс предупреждает своих зрителей: попытка повторить этот трюк может быть смертельно опасной. После просмотра этого видео становится понятно, что предупреждение мужчины абсолютно оправданно.
Брайерс сумел подняться и спуститься по лестнице, ступеньками которой стали острые ножи.
Впрочем, последовать примеру отважного трюкача решится далеко не каждый, ведь он умудрился подняться и спуститься по лестнице, ступеньки которой были заменены на острые ножи, при этом ступни мужчины абсолютно не пострадали.
Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что лезвия настоящие, Брэд предварительно нарезал одним из ножей огурец. Кстати, сделал он это на собственной руке, после чего с гордостью продемонстрировал, что на коже не осталось ни единого пореза.
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