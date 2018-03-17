В 31-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ливерпуль» и «Уотфорд».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Уотфорд
Кариус Лорис • Гомес Джо • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Джан Эмре • Хендерсон Джордан • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Милнер Джеймс • Клаван Рагнар • Миньоле Симон • Ингс Дэнни • Окслейд-Чемберлен Алекс • Морено Альберто • Александер-Арнольд Трент
Карнезис Орестис • Мариаппа Эдриан • Прёдль Себастьян • Бритос Мигель • Кико Фемения • Капу Этьен • Дюкур Абдулайе • Холебас Хосе • Перейра Роберто • Ришарлисон • Дини Трой
Запасные: Каткарт Крейг • Окака Стефано • Гомес Эурелио • Янмат Дарил • Грэй Андре • Каррильо Андре • Хьюз Уилл
17 марта. Стадион «Энфилд».
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