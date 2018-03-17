Захарова — о «Новичке»: без образца разговоры бесполезны

МИД России был вызван британский посол Лори Бристоу. В ответ на высылку Лондоном 23 российских дипломатов и Москву должны покинуть 23 сотрудника британской дипмиссии. Но в этот раз Россия сразу пошла дальше. Британцам придется закрыть и свое консульство в Санкт-Петербурге , и отделение Британского совета в Москве. 19 марта — заседание британского Совета по нацбезопасности. Пойдет ли он на новые антироссийские меры? И к чему готова Москва? Об этом «Вестям в субботу» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

— Мария, печальная история. Для меня уважительные, нормальные взаимоотношения между ядерными державами — это самоценность.

— Да.

— И, конечно, та деградация российско-британских отношений ни нашим странам, ни миру ничего хорошего, по-моему, не принесет.

— Знаете, что меня спрашивают британские журналисты? Почему вы все время подчеркиваете, что Великобритания — это ядерное государство? Да чтобы они сами не забыли свою ответственность перед миром! И каждое слово — это вопрос войны и мира, вопрос стабильности или дестабилизации ситуации.

— Будем надеяться, что когда-нибудь мы из этого выйдем, но сейчас мы там, где находимся, поэтому несколько уточнений. Почему в Москве приняли решение, о таком ответе?

— Потому что те меры, которые были объявлены Великобританией, абсолютно не заканчивались на 23 дипломатах. Это была какая-то смесь угроз, запугивания, причем не очень понятно, кого они больше запугивали? Нас? Точно нет. Потому что, по-моему, очевидно, что за последние годы запугать нас просто невозможно. Вопрос, не запугивали ли они таким образом своих людей? Вот это очень возможно. Что касается закрытия Британского совета, то эта проблема очень старая. Просто сегодня она получила свое логическое завершение по одной простой причине: на протяжении колоссального количества времени мы пытались, взывали, умоляли британскую строну поработать над тем, чтобы юридически оформить присутствие этого формата, этой организации, этой структуры на территории Российской Федерации.

— И такого же российского представительства в Лондоне?

— Они от всего этого отказались. Есть очень важный момент. Руководитель Британского совета остается в Российской Федерации. Я ни в коем случае не хочу диктовать или влезать, так сказать, в их иерархию, но он может выполнять функции советника по культуре и заниматься продолжением всех тех программ, которые имеются. На программах это не скажется, на руководителе это тоже не сказалось, поэтому все, что касается программ, остается в такой нормальной структуре, а что касается генконсульства в Санкт-Петербурге, то это связано просто с диспропорцией.

— Давайте объясним. у России дипмиссия в Лондоне и Эдинбурге в Соединенном Королевстве?

— Да.

— У Соединенного Королевства — в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

— Да.

— Нет ли опасности, что в ответ на закрытие британского посольства в Петербурге в Британии скажут: давайте Эдинбург закрывать?

— В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры. Это все четко сказано. Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась.

— Британский Комитет национальной безопасности собирается 19 марта разрабатывать какие-то новые меры. Это уже объявлено. Когда британский посол Лори Бристоу вышел из Министерства иностранных дел РФ после того, как ему была вручена нота, он сказал дословно следующее: «Лондон дал России возможность задекларировать использование в Солсбери вещества в Организации по запрещению химоружия, но этого не было сделано». Все это так?

— Кому Лондон дал такую возможность?

— Москве. России.

— На сегодняшний момент нулевая информация по официальным каналам предоставлена Лондоном Москве, прост ноль, ничего.

— То есть не было запроса от Лондона к Москве по этому поводу?

— Лондон не задействовал официальные механизмы. Ладно бы официальные! Не хотят официальные — можно же как-то по-другому передать. Относительно обстоятельств, параметров вещества, которое было использовано. Это тайна, а оказалось, что это «Новичок». Это слово, хотя и тщательно выдающееся за русское, придумано не нам, а на Западе. Ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации подобных программ, веществ под таких названием никогда не было, никаких патентов на это слово нет, никаких веществ под таким названием не разрабатывалось. Это все наработка западных государств, нужно разбираться там. Но то, что на Запад были вывезены советские ученые в середине 90-х годов, со всеми их наработками — очевидный факт. Кстати говоря, их никто не скрывает, но самое интересное, что сейчас британская сторона, я имею в виду и средства массовой информации, пытаются играть на российских противоречиях. Послушайте, дайте базу, основу вещества, образец, и тогда мы все будем говорить что-то одно.

— Британцы говорят, что передали его в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Там работают российские эксперты.

— Отличная ремарка.

— Они с этой информацией ознакомились?

— На каком основании и кому они передавали в ОЗХО? В этой ситуации мы хотели бы работать с британской стороной, хотели бы понять, как они работают с ОЗХО без привлечения России. Это невозможно! И тоже интересный момент, когда они говорят о том, что это некое вещество в рамках программ «Новичок». Как они это установили? С чем они сравнивали образец? Если они говорят о том, что это вещество из России, у них должна быть база для сравнения.

— Логично.